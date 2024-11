Haddad detalha corte de gastos e aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de corte de gastos em pronunciamento nacional. As principais medidas incluem a isenção do imposto para rendimentos de até R$ 5 mil mensais e aumento na tributação para quem ganha acima de 50 mil. O salário mínimo será reajustado acima da inflação e o abono salarial mantido.Também estão previstas mudanças nas aposentadorias dos militares. A proposta precisa ser aprovada no Congresso e deve gerar impacto financeiro significativo nos próximos anos.