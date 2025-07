Homem é preso em banheiro da casa da ex-namorada após agressão e ameaça

Um homem de 31 anos foi preso em Samambaia, no Distrito Federal, após ser encontrado trancado no banheiro da casa da ex-namorada. A jovem, de 23 anos, denunciou o ex-namorado por agressão, ameaça com arma de fogo e por quebrar seu celular durante uma briga motivada por ciúmes. O homem havia levado a chave da residência dela. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem escondido no banheiro, e ele afirmou que queria apenas conversar. A vítima registrou um boletim de ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!