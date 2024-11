Homem grava momento em que quase foi atingido por raio; saiba como se proteger

Um jogador de futebol morreu e outros sete ficaram feridos após serem atingidos por um raio durante uma partida no Peru. O jogo havia sido interrompido devido a uma tempestade e os atletas estavam deixando o campo no momento da descarga elétrica. José Omar reside em Minduri, Minas Gerais. Ele gravou um vídeo mostrando a paisagem montanhosa com tempo limpo de um lado e nuvens carregadas do outro. Durante a gravação foi atingido por um raio enquanto estava próximo a uma cerca. Ele sofreu ferimentos leves junto com seu amigo que também foi atingido. Na semana seguinte ao incidente na montanha, José voltou ao local para recuperar equipamentos de trabalho danificados pelo raio. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que o Brasil registra anualmente cerca de 78 milhões de descargas elétricas e aproximadamente 110 mortes causadas por raios. Entre 2000 e 2019, mais de 40% das mortes ocorreram no verão. Especialistas recomendam procurar abrigo seguro durante tempestades e evitar ficar sob árvores ou utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de aproximação da tempestade, é aconselhável se abaixar com os pés juntos até que passe o perigo.