Homem preso por tráfico no aeroporto de Guarulhos prova inocência e é solto após oito meses

Um homem preso por supostamente participar de um esquema de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, conseguiu provar a inocência e foi solto após oito meses. Eduardo Ferreira da Silva trabalhava em uma empresa terceirizada e foi identificado equivocadamente como um dos integrantes de uadrilha que colocou cocaína na carga de uma aeronave, em 289 de abril de 2022. A família contratou um perito particular que comparou as imagens do suspeito com as características físicas e vestimentas dele. As análises mostraram diferenças significativas entre os dois homens: o traficante usava barba enquanto Eduardo não. Além disso, o criminoso tinha pele mais escura e era calvo ao contrário dele. Os agentes federais também investigaram a vida pessoal e financeira de Eduardo sem encontrar evidências ligando-o ao crime. Ele não possuía registros telefônicos ou bancários relacionados a atividades ilegais.