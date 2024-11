Homem se passa por outra pessoa e tenta retirar encomenda em agência dos Correios

A polícia do Distrito Federal investiga uma quadrilha suspeita de retirar encomendas na agência dos Correios utilizando documentos falsificados. Imagens mostram um suspeito com um curativo no olho se passando pelo verdadeiro dono da encomenda. Segundo as investigações, a quadrilha cria RGs e procurações falsas para realizar essas retiradas. Além disso, o grupo realiza compras online com cartões clonados e direciona as mercadorias para endereços de pessoas que não têm conhecimento das transações. Os Correios informaram que realizam verificações rigorosas dos documentos apresentados para combater esse tipo de fraude.