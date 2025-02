Ao menos 66 pessoas morreram durante um incêndio num resort de esqui na Turquia. O fogo começou no restaurante do hotel, que fica no quarto andar, e rapidamente se espalhou para os outros lugares. No momento do incêndio, havia mais de 200 hóspedes no hotel. Além das vítimas fatais, outras 51 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.