Influenciadora é assassinada pelo ex-companheiro em Maracanaú (CE)

A influenciadora Beatriz dos Anjos foi assassinada pelo ex-companheiro Antônio Licio Moraes na cidade de Maracanaú, no Ceará. O casal tinha um histórico de agressões, com cenas compartilhadas nas redes sociais. Um dia antes do crime, Beatriz gravou um vídeo mencionando uma ameaça. Na confissão, o ex-namorado mencionou que uma crise de ciúmes teria motivado Beatriz a agredi-lo anteriormente. Ele confessou ter enforcado a vítima e incendiado o carro com ela dentro, sendo preso em flagrante pela polícia.



