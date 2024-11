Inquérito aponta falhas graves em mutirão de catarata que causou lesões nos olhos de pacientes

O inquérito da procuradoria do município de Parelhas revelou irregularidades na higienização do centro cirúrgico durante mutirão de catarata que provocou lesões nos olhos de 15 pacientes. Foram identificadas falhas na limpeza e falta de protocolos adequados. A clínica poderá ser responsabilizada por problemas relacionados ao transporte e à esterilização dos instrumentos cirúrgicos. A conduta dos profissionais de saúde também foi considerada relevante para as ocorrências. Em um mutirão realizado pela Prefeitura de Parelhas no dia 27 de setembro, 15 pacientes foram infectados por uma bactéria, resultando na perda do globo ocular para 11 deles.