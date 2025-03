Jovem denuncia ter sofrido importunação sexual de motorista de aplicativo em Osasco (SP)

Uma jovem relatou ter sido importunada sexualmente por um motorista de aplicativo em uma corrida em Osasco, região metropolitana de São Paulo . Após reconhecer o motorista, que mora na mesma região, a jovem inicialmente se sentiu segura, mas foi surpreendida por atitudes constrangedoras dele. Após compartilhar sua experiência nas redes sociais, outras vinte mulheres se identificaram como possíveis vítimas do mesmo homem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto a defesa do motorista nega as acusações e alega que ele tem sido alvo de ataques nas redes sociais.



