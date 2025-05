Ladrão sem amor: pedido de casamento em balão termina em assalto em Brasília

Um casal de Brasília teve um pedido de casamento planejado por Abner interrompido por um assalto. Durante o passeio de balão sobre o Lago Paranoá, após um pouso bem-sucedido na região das Chácaras do Paranoá, um homem armado anunciou o roubo e levou todos os pertences dos noivos e do profissional que filmava a cena. Equipamentos como drones e câmeras, avaliados em R$ 20 mil, foram levados. "É uma sensação de impotência, né? Você não consegue reagir", disse uma das vítimas. A polícia foi acionada para atender a ocorrência.



