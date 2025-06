Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, compartilha recuperação após acidente

Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, compartilhou nas redes sociais vídeos sobre sua recuperação após queimaduras de um acidente com uma lareira ecológica. Nas imagens, ele aparece realizando exercícios em uma bicicleta ergométrica, utilizando pesos e cabeceando uma bola. O incidente ocorreu na casa de amigos no Distrito Federal, uma semana após ele celebrar seu aniversário de 47 anos, em 8 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!