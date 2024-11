Lula convoca reunião e governo deve anunciar corte de gastos nesta quinta (7)

O governo federal deve anunciar nesta quinta-feira (7) um corte de gastos para ajustar as contas públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dwek (Gestão e Inovação). O ministro Haddad mencionou a necessidade de ajustes que dependem da aprovação do presidente. A área política demonstrou resistência inicial aos cortes, mas foi convencida sobre sua importância para as metas fiscais