Lula fará mais exames durante a semana após sofrer acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalhou normalmente nesta segunda-feira após um acidente que o impediu de viajar para a Rússia. Ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e recebeu orientação médica para cancelar a viagem. Após atendimento em um hospital de Brasília, onde foi suturado com três pontos, ele retornou ao Palácio sob acompanhamento médico. A lesão ocorreu na região occipital do crânio e envolveu um corte combinado com uma contusão. O boletim médico indicou que o caso não era grave e recomendou evitar viagens aéreas longas. Apesar disso, Lula manteve sua agenda oficial no Palácio do Planalto. Durante a tarde, recebeu o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira. O ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha afirmou que o presidente está tranquilo. O médico Roberto Calil informou que novos exames serão realizados durante a semana devido à possibilidade de evolução de um hematoma cerebral resultante da queda. A repórter Vanessa Lima trouxe informações adicionais sobre a condição do presidente: segundo ela, houve um pequeno sangramento cerebral causado pela queda; porém, Lula não desmaiou e pode trabalhar normalmente em Brasília. A equipe médica reiterou as orientações para evitar viagens internacionais neste momento.