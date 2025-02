Médica que foi agredida durante tentativa de assalto relata momentos de tensão

Uma pessoa foi presa após tentativa de assalto a uma médica de 67 anos na zona oeste de São Paulo. O jovem de 23 anos foi detido e identificado como um dos agressores. A vítima sofreu fraturas e ficou internada na UTI antes de receber alta. A polícia investiga outros crimes relacionados ao grupo envolvido no ataque. Roupas e uma moto usada nos delitos foram encontradas na casa do suspeito. O segundo criminoso ainda não foi localizado.



