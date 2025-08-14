Morre o cantor Nobuo Yamada, voz do tema 'Cavaleiros dos Zodíaco'

Nobuo Yamada morreu no Japão aos 61 anos. Ele foi responsável pela voz do tema de abertura do anime ‘Cavaleiros dos Zodíaco’. O artista lutava contra um câncer no rim há sete anos e morreu no último dia 9. Segundo sua equipe, Yamada continuou a cantar e pensar em novos arranjos até um dia antes de sua morte. Uma cerimônia de despedida para os fãs será realizada em breve.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!