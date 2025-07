Morte no interior de MG chama atenção para risco do uso de água sanitária

Um homem de 31 anos morreu em Divinópolis (MG) após usar água sanitária para limpar o banheiro. O ambiente fechado e o banho com água quente intensificaram a inalação de cloro, resultando em um quadro de saúde grave que levou ao óbito. "Eu não estou aguentando, eu acho que eu vou morrer", disse Alexandre à esposa antes de ser levado ao hospital. Médicos acreditam que a morte foi causada por intoxicação. Outro caso semelhante ocorreu com uma mulher que usou uma grande quantidade de água sanitária misturada com álcool, desenvolvendo pneumonia química ao inalar vapores tóxicos. Especialistas alertam para o risco no uso desse produto químico e deu dicas para evitar acidentes.



