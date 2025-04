Motorista admite ter bebido cinco litros de cerveja antes de atropelar e matar homem na Grande SP

Eric Rodrigo Batista, de 38 anos, atropelou e matou Cristiano Almeida da Cruz, também de 38 anos, em Guarulhos (SP). O veículo foi encontrado abandonado a 2,5 km do local do acidente. Eric admitiu ter consumido cerca de cinco litros de cerveja e foi indiciado por homicídio, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!