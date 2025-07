Mulher de 43 anos fica ferida após ataque a ônibus em Pirituba, zona norte de São Paulo

Uma mulher de 43 anos ficou ferida depois de um ataque a ônibus em Pirituba, na zona norte de São Paulo. A passageira estava acompanhada do filho quando uma pedra grande foi arremessada contra o vidro do coletivo. No total, segundo registros oficiais no estado de São Paulo, mais de 500 ônibus já foram depredados e atacados por pedras. Imagens dos circuitos internos de alguns coletivos registraram os ataques.



