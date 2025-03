Namoro ou amizade? Tom Cruise e Ana de Armas são vistos juntos em Londres

Tom Cruise foi visto na companhia da atriz Ana de Armas durante um jantar em Londres, seguido de interações com fãs e um passeio de helicóptero. Apesar dos rumores de romance, fontes próximas afirmam que não há envolvimento amoroso entre os dois, e que eles estariam discutindo um projeto cinematográfico futuro. Ana já teve seu nome ligado a Manuel Anido Cuesta, enquanto Tom tem um histórico conhecido de relacionamentos com atrizes famosas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!