Nasce Nala, filha da cantora Iza e do jogador Yuri Lima

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima comemoraram o nascimento de sua filha, Nala, com uma publicação nas redes sociais que mostra a mão da recém-nascida. Segundo a assessoria da cantora, mãe e filha passam bem após o parto realizado em um hospital no Rio de Janeiro. A gravidez foi anunciada em abril, e o nome da menina é inspirado na personagem do filme "O Rei Leão". O casal enfrentou uma separação em julho após uma traição por parte de Yuri, mas se reconciliou sem um anúncio oficial sobre a relação atual.