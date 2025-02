Onda de calor aumenta risco de morte em idosos e pessoas com doenças crônicas Veja quais são os cuidados com a saúde durante as altas temperaturas

Fala Brasil|Do R7 19/02/2025 - 11h31 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share