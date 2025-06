Originalidade da arquitetura de Brasília: pilotis de prédios exibem estilo único

Brasília , planejada com destaque no urbanismo, ostenta as superquadras, projetadas por Lúcio Costa. Os pilotis dos edifícios, características marcantes, promovem amplos vãos livres e circulação de ar, refletindo a visão modernista de integração social. Essas áreas abrigam memórias afetivas dos moradores, compartilhando espaço de convivência.



