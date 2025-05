Paulo Cupertino é condenado a 98 anos e prisão pelas mortes do ator Rafael Miguel e dos pais dele

Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele . O julgamento teve dois dias de audiência, com sentença no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo . Durante o julgamento, Cupertino negou os crimes de forma irônica, causando revolta na promotoria, e não acompanhou a leitura da sentença, permanecendo em uma sala reservada. A defesa pretende recorrer da decisão. Os outros réus, acusados de ajudar na fuga, foram absolvidos. A família de Rafael Miguel esteve presente durante todo o julgamento, e considerou a condenação uma resposta e um alívio após anos de espera.



