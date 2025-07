Peça 'Medida Protetiva' transforma o palco em espaço de denúncia e reflexão

A peça 'Medida Protetiva', de Eugênia Thereza de Andrade, é uma obra contundente inspirada em notícias exibidas na televisão. A dramaturga acompanha de perto o programa Cidade Alerta há mais de vinte anos. Ao longo desse tempo, presenciou a prisão de criminosos por diferentes delitos. Porém, foi o feminicídio, pela sua brutalidade recorrente, que mais a impactou. Movida pelo desejo de aprofundar o debate sobre esse tipo de crime, Eugênia criou um espetáculo dividido em oito cenas independentes, nas quais lança um olhar crítico sobre a eficácia das leis na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. A apresentação da obra será no próximo sábado (2), em São José do Rio Preto (SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!