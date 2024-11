PF diz que Mauro Cid sabia de plano para matar Lula e pede anulação de delação premiada

O tenente-coronel Mauro Cid deve prestar um novo depoimento no Supremo Tribunal Federal sobre um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A Polícia Federal diz que Cid tinha conhecimento da trama e pediu a nulação do acordo de delação premiada que ele fechou com o Supremo Tribunal Federal. A investigação da Polícia Federal aponta que os homicídios foram discutidos na casa do general Walter Braga Netto, vice de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, em novembro daquele ano.