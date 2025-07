Um homem pescou, sozinho, um Pirarucu com impressionantes 2,42 metros e mais de 150 quilos. O gigante fisgado no rio Paranaíba mudou a rotina dos moradores de Ipiaçu, no interior de Minas Gerais. Essa é a primeira vez que o chamado "Monstro das Águas" é capturado nesse rio.



