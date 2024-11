Polícia descobre central de quadrilha que usava inteligência artificial para cometer fraudes

A polícia chegou a uma central de uma quadrilha investigada por movimentar mais de R$ 100 milhões de reais em fraudes bancárias. Os criminosos utilizavam um sistema que burlava o reconhecimento facial dos bancos com o uso de inteligência artificial. A operação ocorreu em um apartamento em Samambaia, no entorno de Brasília. No local foram encontrados chips para celulares, smartphones e cartões bancários. Ninguém foi preso na operação até o momento e as investigações continuam sobre a organização criminosa.