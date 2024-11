Polícia prende suspeitos de falsificar laudos após pacientes contraírem HIV durante transplantes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos de falsificar laudos após pacientes contraírem HIV durante cirurgia para transplante de órgãos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O laboratório PCS Lab Saleme foi interditado pela Anvisa após a revelação dos casos. Resultados preliminares indicaram erro humano na transcrição dos resultados dos testes que levaram à infecção. O Ministério Público deu um prazo de 15 dias para que a Secretaria de Saúde do RJ apresente laudo da vistoria realizada no local onde ocorreu a irregularidade relacionada ao registro profissional utilizado indevidamente por uma biomédica inativa há anos.