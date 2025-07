Policial se entrega por atentado contra bicheiro Vinícius Drumond no Rio

Um policial militar se entregou em uma delegacia do Rio de Janeiro por sua participação no atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond, filho do falecido contraventor Luizinho Drumond. Outro agente já havia sido preso. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar quatro envolvidos: David Bruno Nogueira Vieira, Adriano de Carvalho de Araújo, Rafael Ferreira da Silva e Luiz César da Cunha. A polícia busca mais suspeitos relacionados ao planejamento do crime e investiga quem ordenou o ataque a Drumond, que é suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e agiotagem.



