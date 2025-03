Portadores de doença que provoca cansaço são vitimas de preconceito

A miastenia gravis é uma doença autoimune que afeta a comunicação entre nervos e músculos, resultando em fadiga progressiva. Carla, diagnosticada há 8 anos, compartilha sua experiência: "Vocês não sabem o quanto é ruim a gente querer fazer algo e não conseguir." Ela destaca o preconceito enfrentado e diz que frequentement é chamada de preguiçosa. Elisama, que veio de Manaus para tratar sua condição em São Paulo , fala sobre as oscilações da doença: "Hoje estou numa cadeira de rodas, mas amanhã posso estar andando." As duas pacientes lutam para conscientizar sobre a miastenia, visando combater o estigma associado e ajudar outros que sintam perdidos. "Existe um estigma de que, por ser portadora de deficiência, não posso ser bonita ou útil. Por quê? Eu também posso, assim como você", afirma Elisama.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!