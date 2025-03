Prefeito de Belo Horizonte tem estado grave após sofrer parada cardiorrespiratória

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sofreu uma parada cardiorrespiratória e está em estado grave em hospital da capital mineira. Eleoi reanimado pela equipe médica e está sendo tratado para manter a pressão arterial. Além disso, apresenta um quadro de insuficiência renal aguda. Noman está no hospital desde 3 de janeiro com insuficiência respiratória aguda, respirando com ajuda de aparelhos. Aos 77 anos, ele tem histórico de câncer no sistema linfático.



