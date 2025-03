Remédio usado para emagrecer e que ainda não é vendido no Brasil tem recorde de apreensões

Aumentou significativamente o número de apreensões de canetas de um medicamento moderno destinado ao tratamento de diabetes e emagrecimento no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essas canetas estão sendo contrabandeadas, apesar de a venda oficial estar prevista para começar em só junho no Brasil. No entanto, qualquer pessoa pode importar o medicamento legalmente com receita médica e seguindo as normas da Anvisa e da alfândega. ,br>

Em uma operação recente, mais de 100 canetas foram encontradas escondidas no fundo falso de uma mala, uma prática comum entre contrabandistas internacionais. A Receita Federal relatou que, nos dois primeiros meses deste ano, quase 3.000 canetas foram apreendidas apenas no aeroporto de Guarulhos. Uma mulher que se apresenta como médica e vive no Uruguai afirmou vender rapidamente esses produtos no Brasil, destacando a alta demanda.



Além dos riscos de transporte inadequado, uma vez que o medicamento precisa ser mantido sob refrigeração, o uso sem orientação médica pode provocar sérios efeitos colaterais. Pessoas que tomaram sem acompanhamento relataram náuseas severas e desidratação, resultando em hospitalização. O.



