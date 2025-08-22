Repórter da RECORD é assaltada e desabafa: ‘Fiquei com vidro pelo corpo todo’

Na mesma semana em que a repórter Beatriz Casadei teve o celular furtado em São Paulo enquanto estava em frente à penitenciária de Pinheiros, outros jornalistas da RECORD, Paola Vianna e Thiago Gardinali, também foram vítimas do mesmo crime. Em um incidente na zona sul de São Paulo, o vidro do carro deles foi estourado e o celular do apresentador foi levado. Gardinali expressou sua frustração em um vídeo: "Eu acabo de ser vítima daquilo que nós mostramos todos os dias na televisão." Após o furto, ambos registraram boletim de ocorrência, mencionando pequenos machucados causados pelos estilhaços do vidro.



