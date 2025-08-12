Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad

A reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi cancelada devido à alegada falta de espaço na agenda do governo norte-americano. O Itamaraty interpretou este cancelamento como uma manobra do governo Trump para evitar negociações. Simultaneamente, Lula se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para discutir medidas de apoio aos empresários afetados pelas tarifas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!