Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad

Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações

Fala Brasil

A reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi cancelada devido à alegada falta de espaço na agenda do governo norte-americano. O Itamaraty interpretou este cancelamento como uma manobra do governo Trump para evitar negociações. Simultaneamente, Lula se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para discutir medidas de apoio aos empresários afetados pelas tarifas.

