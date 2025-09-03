Segundo dia de julgamento é retomado no STF nesta quarta (3)

Nesta quarta-feira (3), no Supremo Tribunal Federal (STF), serão ouvidas as defesas de quatros dos réus: Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. As sessões ocorrem pela manhã para acomodar compromissos à tarde. As decisões finais são esperadas para a próxima semana.

No primeiro dia do julgamento, Alexandre de Moraes destacou a tentativa de coerção ao Judiciário como parte de uma organização criminosa. O procurador-geral da República Paulo Gonet defendeu a condenação. A conclusão do STF sobre os réus está prevista para 12 de setembro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!