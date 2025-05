Sobrevivente da tragédia da Chapecoense, Follmann relata como recomeçou a vida após acidente

Durante o podcast de Luiza Possi, Jakson Follmann sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, compartilhou sua experiência de superação. Follmann relatou as dificuldades enfrentadas após perder uma perna aos 24 anos e as sensações durante o resgate. Ele enfatizou a importância de perseverar diante dos desafios da vida e deixou uma mensagem de incentivo: "Insista, persista, não se cansar, pare, descanse, mas não desista." A entrevista completa está disponível no YouTube através do projeto Acelere, parceria entre o grupo RECORD e a plataforma de vídeos.