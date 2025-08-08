Suspeito de matar homem em situação de rua é preso em São Paulo
O crime foi classificado como homicídio qualificado por motivo fútil
Douglas Pereira, de 34 anos, foi preso em São Paulo acusado de matar um homem em situação de rua. Ele tinha antecedentes criminais e guardava símbolos nazistas em casa. Douglas foi identificado pelas imagens de uma câmera de segurança depois de atacar a facadas Elias Viana, de 38 anos. O suspeito disse que estava se defendendo de um suposto assalto, mas a polícia acredita em crime de ódio. O crime foi classificado como homicídio qualificado por motivo fútil.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas