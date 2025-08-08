Suspeito de matar homem em situação de rua é preso em São Paulo

Douglas Pereira, de 34 anos, foi preso em São Paulo acusado de matar um homem em situação de rua. Ele tinha antecedentes criminais e guardava símbolos nazistas em casa. Douglas foi identificado pelas imagens de uma câmera de segurança depois de atacar a facadas Elias Viana, de 38 anos. O suspeito disse que estava se defendendo de um suposto assalto, mas a polícia acredita em crime de ódio. O crime foi classificado como homicídio qualificado por motivo fútil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!