Tempestade de granizo atinge Vacaria (RS) e afeta 120 casas

Uma tempestade de granizo atingiu a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Vídeos feitos por moradores mostram as ruas cobertas pelas pedras de gelo, criando uma paisagem que até parece ter sido coberta por neve. Uma retroescavadeira foi utilizada para remover o material. A Defesa Civil informou que 120 casas foram afetadas, mas nenhuma família ficou desabrigada. O Corpo de Bombeiros registrou 30 chamadas durante o evento climático.



