Terremoto na Turquia deixa um morto e 20 feridos

Um terremoto na Turquia deixou uma idosa de 81 anos morta e mais de 20 pessoas feridas. O abalo sísmico de 6,1 de magnitude atingiu o norte do país e foi sentido em Istambul, maior cidade do país. O tremor derrubou 16 edifícios, sendo que quatro deles eram habitados. Equipes de resgate continuam as buscas por possíveis sobreviventes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!