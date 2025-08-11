Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Terremoto na Turquia deixa um morto e 20 feridos

Tremor de 6,1 de magnitude derrubou 16 edifícios no país

Fala Brasil|Do R7

Um terremoto na Turquia deixou uma idosa de 81 anos morta e mais de 20 pessoas feridas. O abalo sísmico de 6,1 de magnitude atingiu o norte do país e foi sentido em Istambul, maior cidade do país. O tremor derrubou 16 edifícios, sendo que quatro deles eram habitados. Equipes de resgate continuam as buscas por possíveis sobreviventes.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • Terremoto
  • Turquia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.