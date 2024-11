Torcida do Palmeiras pode ser banida dos estádios após emboscada que matou cruzeirense

O Ministério Público de São Paulo está conduzindo uma investigação sobre um ataque que envolveu integrantes da torcida do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro. O incidente resultou na morte de uma pessoa e deixou 17 feridos. O ataque ocorreu na rodovia Fernão Dias, próximo a Mairiporã (SP), enquanto os torcedores do Cruzeiro retornavam de um jogo em Curitiba. A suspeita é de que o ato tenha sido motivado por vingança. Em 2022, Jorge Luiz Sampaio, presidente da torcida palmeirense, foi agredido por membros da torcida Máfia Azul também na mesma rodovia. O caso atual está sendo investigado sob as acusações de associação criminosa e homicídio. A Federação Paulista de Futebol afirmou que deve haver punição severa para os responsáveis. A Federação Mineira também repudiou a violência ocorrida. O Palmeiras solicitou apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A torcida Mancha Alviverde pode ser proibida de entrar nos estádios, mas nega participação no crime.