Veja como manter as crianças longe de substâncias venenosas

Crianças de uma escola municipal em São Paulo foram atendidas após contato com veneno de rato em um parquinho. O socorro foi rápido e não houve maiores problemas. Camila tem dois filhos e toma precauções para evitar riscos com produtos químicos. Ela diz que que esconde objetos perigosos do alcance das crianças. Dados da Fiocruz indicam que as crianças são frequentemente vítimas de intoxicações por raticida no Brasil. Em 2023, 66 crianças entre 1 e 9 anos foram atendidas na capital devido a esse tipo de intoxicação. As câmeras da creche ajudaram os funcionários a identificar o problema assim que perceberam os sintomas nas crianças. A Secretaria Municipal de Educação informou ter prestado suporte às famílias e encaminhado as crianças para exames médicos.