Vera Viel se recupera após cirurgia para remoção de tumor

Vera Viel se recupera após uma cirurgia para remoção de um tumor maligno raro. A operação ocorreu na coxa esquerda e foi realizada poucas horas antes do seu aniversário de 49 anos. Após a cirurgia, Vera apareceu utilizando muletas e começou a dar os primeiros passos. Ela utilizou suas redes sociais para agradecer as mensagens recebidas durante o período. O diagnóstico foi de sarcoma sinovial, que é um tipo raro de câncer que afeta tecidos moles do corpo. O marido dela, Rodrigo Faro, comemorou o aniversário no hospital com um bolo.