Vídeo: urso fica preso em bueiro e é resgatado por equipe de obras nos EUA

Um urso ficou preso dentro de um bueiro no Colorado, Estados Unidos. A suspeita é que ele tenha entrado pelo vão da calçada. Uma equipe de obras abriu a tampa do bueiro para permitir sua saída. Especialistas afirmam que os ursos costumam se esconder em locais assim para se sentirem mais seguros. O urso saiu tranquilamente após o resgate.



