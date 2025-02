Novela Força de Mulher aborda temas como maternidade, amizade e família na tela da RECORD Trama acompanha a saga da corajosa Bahar, além de destacar a cultura turca e suas tradições Força de Mulher|Do R7 23/07/2024 - 14h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h24 ) twitter

Força de Mulher integra a programação da RECORD Divulgação

O sucesso mundial Força de Mulher é uma produção turca que passa a ser exibida pela primeira vez na TV aberta. A trama, protagonizada pela atriz Özge Özpirinçci, conta a história de sobrevivência de Bahar, que, aos oito anos, foi abandonada pela mãe e, mais tarde, perde a avó e o pai.

Quando se sente completamente sozinha, ela conhece Sarp (Caner Ci̇ndoruk), por quem se apaixona profundamente. Os dois se casam e têm dois filhos. Mas, depois de alguns anos de felicidade, ao lado de seu grande amor, Bahar enfrentar uma terrível tragédia: a perda repentina do marido em um acidente devastador. De repente, se vê sozinha com os dois filhos pequenos Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l).

Sem uma rede de apoio, Bahar é obrigada a enfrentar desafios imensos, enquanto busca proporcionar o melhor para suas crianças. A narrativa é marcada por uma determinação inabalável e a força interior incomparável dessa mulher, mesmo quando revisita traumas do passado que voltam à tona com a perda de Sarp.

O luto pela morte do marido se entrelaça com a batalha diária de ser mãe solo, criando um cenário emocionalmente carregado e profundamente humano.

Quando sua mãe, Hatice (Bennu Yildirimlar), retorna, após 20 anos, Bahar precisa enfrentar seu passado. A jovem viúva busca se aproximar novamente da mãe, mas um grande obstáculo surge em seu caminho: a irmã, Sirin (Seray Kaya). A jovem problemática faz de tudo para evitar que a mãe e a irmã mais velha reatem o relacionamento.

A história de Bahar ganha destaque, enquanto as vidas e os dramas de outras mulheres também são observados. Hatice deixou uma de suas filhas para trás, para começar uma nova vida, mas vive angustiada, com o conflito entre as herdeiras.

Já as amigas, Yeliz (Ayça Erturan), que sempre precisa de um homem para se apoiar, e Jale (Ece Özdi̇ki̇ci̇), que vira as costas para o filho, pois acredita que a maternidade não é para ela e deseja se concentrar só em sua carreira. A sogra Julide (Şebnem Köstem) é mais uma que enfrenta seus desafios e está em busca de emoções fortes, mas acaba sendo vítima da própria beleza.

São as histórias dessas mulheres, seus amores, desejos e lutas, que dão o tom ao folhetim.

Ao longo dos episódios, a trama Força de Mulher destaca não apenas as lutas de Bahar, mas também sua resiliência extraordinária e a capacidade de encontrar esperança e força, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. É um retrato comovente da maternidade, da superação pessoal e da luta pela sobrevivência, em face da adversidade implacável.

PERFIL DOS PERSONAGENS PRINCIPAIS:

Bahar (Özge Özpi̇ri̇nçci̇) - Abandonada pela mãe ainda pequena, foi criada pelo pai. Encontra a felicidade quando conhece Sarp e forma uma família com ele. Após a morte do marido, cria os dois filhos sozinha Nisan e Doruk. Apesar da tragédia, Bahar não perde o espírito de luta e se dedica ao bem-estar de suas crianças. O amor pelo falecido marido permanece, como uma ferida aberta, e ela não considera a possibilidade de se apaixonar por outra pessoa. Em meio ao caos e às dificuldades, Bahar ainda precisa lidar com a volta da mãe, após 20 anos.

Sarp (Caner Ci̇ndoruk) - Ele morreu em um acidente de navegação, há quatro anos. No entanto, as memórias e o grande amor de sua esposa, Bahar, o mantém vivo, como um dos personagens mais importantes da história. Homem bonito e aventureiro, a maior paixão de Sarp é escalar montanha. Gosta de fotografia e de colecionar álbuns de música. Apesar de parecer alegre, bem-humorado e despreocupado, no fundo, é muito questionador. Pai de Nisan e Doruk.

Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l) - Filho mais novo de Bahar e Sarp. Um menino de quatro anos, com uma rica imaginação. Muito inteligente e com sensibilidades diferentes, ele não se interessa por coisas comuns às outras crianças.

Ni̇san (Kübra Süzgün) - Filha mais velha de Bahar e Sarp. Tem sete anos. Menina inteligente, sensível, entusiasta e alegre. É muito ligada à família. Adora ouvir histórias sobre o pai falecido e, como Bahar, também acredita que Sarp os observa de longe.

Hati̇ce (Bennu Yildirimlar) – Mãe de Bahar. Para escapar de um casamento infeliz, deixou a filha para trás e recomeçou uma nova vida, ao lado de Enver. Quando a filha Sirin nasce, ela esquece o passado e passa a se dedicar somente à caçula. Bahar se torna apenas uma memória distante e triste para ela. Anos depois, quando reencontra a filha que abandonou, fica profundamente abalada.

Si̇ri̇n (Seray Kaya) - Filha mais nova de Hatice, sempre foi problemática. Meia irmã de Bahar. Não consegue entrar na universidade após se formar no ensino médio. Deseja ingressar no departamento de pintura da Faculdade de Belas Artes, mas os problemas psicológicos e a instabilidade emocional a atrapalham. Tem uma personalidade tímida, sempre se afasta das pessoas e tem medo de socializar.

Yeli̇z (Ayça Erturan) - É amiga de Bahar no trabalho. Energética e bonita. Cria os dois filhos sozinha, assim como Bahar. Muito pensativa, prefere a simplicidade das coisas, mas precisa de um homem para se apoiar.

Jale (Ece Özdi̇ki̇ci̇) - Médica e esposa de Musa. Mãe do pequeno Bora. Amiga de Bahar. Apesar da família, é infeliz com a vida que leva e deseja completar sua especialização e se dedicar, integralmente, à profissão. A chegada de um antigo amor, no hospital onde trabalha, vai mexer com as estruturas de Jale.

Musa (Devri̇m Özderakin) - Funcionário na prefeitura do distrito, é um homem bom e confiável e casado com Jale, por quem é apaixonado desde a infância. Com o tempo, à medida que a mulher se cansa desse casamento e das responsabilidades familiares, Musa enfrentará tempos difíceis.

Enver (Şeri̇F Erol) - Segundo marido de Hatice e pai de Si̇ri̇n. É um eterno romântico. Não tem grandes ambições, está sempre satisfeito e feliz com a vida que leva. Tem um coração de ouro e forte senso de justiça. Sua maior felicidade é estar com a esposa e filha. Gosta de aproveitar a vida e seus pequenos prazeres, sem maiores preocupações.

Ari̇f (Feyyaz Duman) – Segundo esposo de Bahar. Dono de uma cafeteria. Jovem bonito, carismático e inteligente. Ocupa seu tempo na cafeteria e na boemia, junto com os amigos. Também se interessa por corridas de cavalos e futebol.

Julide (Şebnem Köstem) - Mãe de Sarp, sogra de Bahar, avó de Nisan e Doruk. Torna-se amiga de Bahar.

