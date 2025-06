Arif procura apoio para reunir provas que possam incriminar Sirin em Força de Mulher Ainda no capítulo desta segunda (23), Sirin se revolta ao ter que “atender” a irmã e os sobrinhos na cafeteria Novidades|Do R7 23/06/2025 - 16h21 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h21 ) twitter

Arif (Feyyaz Duman) procura Kismet (Tugce Altug) para ajudá-lo a provar crime de Sirin (Seray Kaya) Reprodução/RECORD

Nesta segunda (23), em Força de Mulher, Arif (Feyyaz Duman) procura Kismet (Tugce Altug) e conta o que Sirin (Seray Kaya) fez, mostrando a gravação. Ele fica decepcionado quando a advogada diz que a gravação não vale como prova para a justiça. Sem alternativa, ele pede que a irmã o ajude a provar que a irmã de Bahar (Özge Özpirinçci) é uma assassina.

Kismet tenta orientá-lo e aproveita o momento para contar sobre sua ligação com Cem (Hakan Kurtas). Arif fica surpreso com tudo o que escuta, inclusive sobre o envolvimento de Bahar e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) nos negócios de Cem.

Kismet promete ficar mais alguns dias, antes de viajar, para ajudar Arif a provar que Sirin matou Sarp e é uma pessoa perigosa.

Ainda neste capítulo, Sirin abandona o gato dos sobrinhos em um parque. As crianças se desesperam, mas após algumas horas Bahar reencontra o bichano.

Mais tarde, irritada com mais um gesto covarde da irmã, Bahar vai com as crianças na cafeteria e, para provocar Sirin, leva o gatinho. Emre fica feliz por ver todos ali e dá a ideia de tomarem café juntos. Sirin não consegue esconder sua irritação ao ter que “atender” a irmã e as crianças.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) se reaproximaram para a alegria dos fãs que torcem pelo casal em Força de Mulher. Os dois apareceram juntos em vários momentos e quase se beijaram em um dos capítulos da novela. Será que finalmente eles vão ficar juntos? Veja tudo o que aconteceu! Reprodução/RECORD