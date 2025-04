Atriz turca analisa a relação de Hatice com as filhas: ‘Ela ama tanto a Bahar quanto a Sirin’ Bennu Yıldırımlar comentou a trama de sua personagem em entrevista ao Domingo Espetacular Novidades|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Hatice tenta mediar conflito entre as filhas na novela Reprodução/RECORD

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Bennu Yıldırımlar, a Hatice de Força de Mulher, analisou a relação da personagem com as filhas, Bahar (Özge Özpirinçci) e Sirin (Seray Kaya).

“Depois de 20 anos, quando a Bahar reaparece na vida dela de repente, torna tudo muito diferente porque ela tem que se proteger por causa da questão psicológica. Além disso, ela não quer que as filhas se enfrentem, e quando ela tenta governar para todos os lados, ela realmente se destrói. No entanto, do ponto de vista do espectador, pode parecer que ela não ama a filha mais velha, mas ela ama tanto a Bahar quanto a Sirin”, explicou Bennu.

A atriz turca também revelou que a filha caçula de Hatice irá causar ainda mais confusão na reta final da novela: “Eu não vou falar muito, não vou dar spoilers, mas a Sirin vai continuar a surpreender a todos que acompanham a novela”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

