Bahar aceita convite de Piril e rouba a cena no aniversário dos gêmeos

Piril fica em choque ao ver Bahar toda produzida no aniversário dos gêmeos Divulgação/RECORD

No capítulo desta quarta-feira (2) de Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) abre o envelope enviado por Piril (Ahu Yağtu) e as crianças se entusiasmam. Nisan (Kübra Süzgün) sugere que a mãe use um vestido de Sirin (Seray Kaya) para o aniversário dos gêmeos. Piril recebe as amigas para o aniversário dos filhos e explica que está separada de Alp (Sarp - Caner Cindoruk).

A filha de Suat (Gazanfer Ündüz) fica em choque ao ver Bahar toda produzida. Ela então perde a cabeça ao ouvir as amigas elogiando a rival e manda as fotos de Sarp com Sirin para o celular de Bahar.

Ainda no capítulo: Enver (Şerif Erol) fica abalado ao descobrir que Sirin tem muito dinheiro no banco e desabafa com Hatice (Bennu Yıldırımlar). O alfaiate cria uma saia justa para Bahar e pede desculpas para a filha pela confusão armada.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) não vai trabalhar e avisa a Emre (Ahmet Rifat Şungar) que está doente. Munir (Caner Çandarlı) conta para Sarp o que está acontecendo durante a festa dos gêmeos.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

