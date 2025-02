Bahar confronta a família e rejeita pedido de perdão em Força de Mulher No capítulo desta quinta (16), Jale também decide dar uma chance para Ceyda ser babá do seu filho; saiba mais! Novidades|R7 16/01/2025 - 15h59 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h59 ) twitter

Bahar confronta família no capítulo desta quinta (16) Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (16), Bahar (Özge Özpirinçci) fica inconformada de Hatice (Bennu Yıldırımlar), Enver (Şerif Erol), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) esconderem que Sarp (Caner Cindoruk) está vivo e cobra explicações.

Ela fica revoltada e comenta sobre o sofrimento de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e avisa que não quer mais contato com nenhum deles. “Eu não vou perdoar ninguém aqui, e não quero mais vocês perto dos meus filhos,” diz ela a família.

Enquanto isso, Sarp implora para que Munir (Caner Çandarlı) o ajude a proteger Bahar e seus filhos, e encontre uma casa segura fora da cidade para eles.

Piril (Ahu Yağtu) decide pressionar o marido para saber como fica a situação deles agora que ele reencontrou Bahar. Sarp é sincero com a milionária e confessa: tudo o que mais deseja é ficar do lado da primeira esposa e dos filhos! Ao mesmo tempo, o empresário fala sobre a chantagem feita por Sirin (Seray Kaya), mas pontua que se não fosse isso, ficaria com Bahar, sem a menor dúvida.

‌



E ainda: Jale (Ece Özdikici) resolve dar uma chance para Ceyda ser babá de Bora (Demir Beyitoğlu), mas faz algumas exigências.

Já Arif (Feyyaz Duman) cobra do pai o dinheiro do aluguel pago por Enver.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Veja também: internautas se emocionam após reencontro de Sarp e Bahar

O tão esperado reencontro de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) marcou o capítulo especial de Força de Mulher, nesta terça (14), na RECORD. Os familiares e amigos da protagonista estavam prestes a revelar a verdade sobre o empresário, quando ele mesmo bateu na porta dela e a surpreendeu. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram no Twitter X!