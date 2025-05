Bahar corre contra o tempo para salvar Doruk em Força de Mulher No capítulo desta sexta (23), Raif surpreende Ceyda com um beijo; saiba mais Novidades|Do R7 23/05/2025 - 16h12 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h12 ) twitter

Bahar entra em pânico ao notar que Doruk está delirando de febre e corre para o hospital Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (23), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) entra em pânico ao notar que Doruk (Ali Semi Sefil) está delirando de febre e corre para o hospital. Ao voltar para casa com o filho, Bahar encontra Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) na entrada do prédio e desconfia de que ela tenha roubado as joias de Fazilet (Hümeyra). As duas discutem e Bahar revista a bolsa da amiga.

Na manhã seguinte, Sirin (Seray Kaya) vê Bahar e Bersan (Sahra Şaş) saindo do prédio e decide segui-las. Enver volta a conversar com Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Nisan (Kübra Süzgün) conta para mãe que viu o avô falando com a avó falecida. Horas depois, em mais uma visão com a mulher, o alfaiate se distrai e, por um descuido, machuca Doruk.

E ainda: Ceyda leva Raif para boate onde trabalhou como cantora e os dois se divertem. No final da noite, Raif (Sinan Helvac) surpreende Ceyda com um beijo. Enver (Şerif Erol) fica triste ao saber que assustou Nisan, mas diz a Bahar que está bem, e não precisa de ajuda profissional.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na RECORD.

Relembre sete momentos em que Doruk conquistou o coração de Nezir:

share A amizade entre Doruk (Ali Semi Sefil) e Nezir (Hakan Karahan) começou em meio a um momento inusitado em Força de Mulher, quando o então vilão mantinha Sarp (Caner Cindoruk), pai do garoto, em cárcere, junto com toda a família. Mas, a fofura do pequeno ultrapassou a barreira do ódio e conquistou o coração do magnata. Relembre a seguir! Reprodução/RECORD