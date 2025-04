Bahar discorda de atitude de Sarp com Nisan e Doruk: ‘Não eduquei as crianças desse jeito’ Personagem comprou vários chocolates para agradar os filhos em Força de Mulher Novidades|Do R7 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Sarp e Bahar têm se estranhado em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Sarp (Caner Cindoruk) tem feito de tudo para agradar Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher, mas algumas atitudes do personagem têm incomodado Bahar (Özge Özpirinçci).

Em um dos capítulos, o rapaz comprou vários chocolates para as crianças e a protagonista deixou claro que não os criou assim, e apenas um para cada seria suficiente.

Essa internauta defendeu a mãe: “Os filhos da Bahar são muito bem educados, se o Sarp tivesse comprado um chocolate para eles dividirem, eles ficariam felizes. Bahar está certa de ficar chateada”.

Já outra fã foi compreensiva com o pai: “Bahar está muito valente para o lado do Sarp. O que tem o pai fazer um agrado aos filhos já que o destino foi tão cruel com ele e a família?“.

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

